Метеоролог: Зимы в Казани стали короче из-за глобального потепления климата

На протяжении нескольких месяцев, начиная с июня, температурный фон в Казани выше климатической нормы. В последние годы зимы в нашей полосе становятся короче и теплее. Об этом «Татар-информу» сообщил казанский профессор, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Меняется состав атмосферы, резко растет концентрация парниковых газов. В атмосфере все больше углекислого газа и метана. В основном реагируют на это потепление северные страны, и, в первую очередь, Арктика, которая освобождается ото льда. Территория России сильно реагирует на глобальное потепление климата», – пояснил он.

Несмотря на предпринимаемые меры во всем мире, по его словам, экологическая проблема обостряется. Тают мировые ледники, поднимается уровень мирового океана, становится все больше опасных метеоявлений. В нашей полосе зимы стали короче, ежегодно сокращается продолжительность отопительного периода.

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