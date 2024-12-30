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Метеоролог рассказал, придут ли в январе в Казань рождественские морозы
В ближайшие пять дней в столице Татарстана сохранится аномально теплая погода, среднесуточная температура воздуха ожидается на 5-6 градусов выше нормы. По предварительному прогнозу, ближайшая декада в городе тоже окажется теплой. Об этом «Татар-информ» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«За прошедшие 46 лет среднесуточная температура на Рождество, 7 января, в Казани составляла -11 градусов. Теплее в этот день было в 26 случаях и в 20 случаях — холоднее. В этом году рождественские морозы состоятся, если произойдет арктическое вторжение, но это маловероятно. Скорее всего, температура просто приблизится к климатической норме», — рассказал он
По данным Переведенцева, средняя многолетняя температура в Казани на Крещение, 19 января, за прошедшие 46 лет составляет -9 градусов. В 26 случаях этот день выдался теплее, а в 20 случаях — холоднее.
«Про суровые зимние морозы теперь говорить не приходится», — подытожил метеоролог.
Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» Циклоны с Атлантики, гололед и метель: погода преподнесет жителям РТ новогодний сюрприз.
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