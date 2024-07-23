Метеоролог рассказал о погоде в Казани в заключительную декаду июля

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Третья декада июля в Казани будет прохладной, среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже нормы примерно на три градуса. Об этом сообщил «Татар-информу» доктор географических наук, профессор, метеоролог Юрий Переведенцев.

«По климатическим меркам сейчас среднесуточная температура воздуха в Казани в норме должна составлять 20,5 градуса. В первые две декады этого месяца эта норма была значительно превышена. А сейчас мы находимся под влиянием Северной Атлантики», – сказал он.

По данным специалиста, в наш регион пришел циклон и атмосферные фронты, которые обеспечили резкое понижение дневных температур с 30 до 20 градусов и обильные осадки.

«Температура в ближайшую декаду в городе будет на три градуса ниже климатической нормы», – предупредил метеоролог.

Подробнее о прогнозе погоды в Татарстане и Казани во вторую половину лета читайте в материале «Татар-информа» – «Мы находимся под влиянием Северной Атлантики»: вернется ли в Татарстан жара?»