Температура воздуха в РТ в начале декабря будет выше нормы на 8-10 градусов – синоптик

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В начале зимы в Татарстане сохранится теплая погода без осадков и без снежного покрова. Температура будет теплее нормы на 8-10 градусов – это экстремально высокие отклонения от нормальных температур для начала декабря, сообщил «Татар-информу» синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Так, в понедельник в республике, в том числе в Казани, ночью потеплеет до +2 градусов, а днем – до +4 градусов, но погода будет пасмурной, хотя осадков не ожидается.

«Со вторника по четверг включительно в республике и ее столице в ночные часы слабо подморозит, до -1 градуса, и есть небольшая вероятность, что в среду ночью пройдет небольшой снег. В дневные часы погода будет без осадков с температурой +1..+3 градуса», – добавил собеседник агентства.

Ветер, по его словам, в первую неделю декабря часто будет менять направления, но его скорость составит всего до 2-3 м/с.

В целом на большей части республики во вторник, среду и четверг в ночные часы пройдут небольшие осадки в смешанной фазе, но днем осадков не ожидается. Утром прогнозируется туман.

«В пятницу вечером, возможно, в северных и восточных районах республики пройдет небольшой снег. В этих районах температура днем составит около 0 градусов, а вечером – около -3 градусов», – резюмировал Ильин.