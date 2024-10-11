Метеоролог Позднякова: Ураган «Милтон» может дойти до России

Ураган «Милтон», который бушует на территории США, может достичь России, пройдя через Атлантический океан. Такое мнение выразила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«Он, скорее всего, станет так называемым атлантическим циклоном-трансформером. Пересечёт Атлантический океан и домчится до России!» – сказала эксперт в беседе с «Комсомольской правдой».

По ее словам, такой циклон может принести обильные осадки и сильный ветер.

Ранее сообщалось о разрушении 125 домов в американском штате Флорида из-за урагана «Милтон».