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Происшествия 10 октября 2024 09:00

Во Флориде ураган «Милтон» разрушил около 125 домов

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Около 125 домов были разрушены из-за урагана «Милтон», который обрушился на Флориду.

Как сообщают РИА Новости, в четверг ураган достиг суши на западном побережье Флориды. В результате природных катаклизмов более двух миллионов человек остались без электричества.

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