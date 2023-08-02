Метеоролог объяснил, почему над Казанью выросло гигантское облако-гриб

Метеоролог объяснил появление гигантского облака в виде гриба над Казанью. Он рассказал, что явление никак не связано с каким-либо происшествием, как это предположили казанцы в соцсетях.

Напомним, сегодня вечером жители столицы Татарстана заметили необычное явление в небе над городом. Фотографии появились в соцсетях. Увиденное впечатлило интернет-пользователей.

Фото: Очевидцы

«Облако на фото действительно несколько необычно, но не стоит однозначно считать, что оно образовалось в результате взрыва или пожара, это пирокучевые облака», – объяснил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Фото: Очевидцы

Пирокучевыые облака или пирокучево-дождевые облака — это разновидность кучево-дождевых облаков, которая образуется над источником тепла, например, при лесных пожарах или извержении вулкана, рассказал он.

«Такие грибовидные облака могут также образоваться над водохранилищами, озерами или другими большими «испарителями». При штиле и незначительном сдвиге ветра испаряемая влага вполне может достигать даже стратосферы, а это размер от восьми до десяти километров. Сегодняшняя синоптическая ситуация создает именно такие условия», – сказал метеоролог.

Фото: Очевидцы

В настоящее время мы находимся во власти малоградиентного барического поля, ветер слабый или штиль. Четкая верхняя граница облака говорит о наличии на этой высоте «запирающего слоя», т.е. слоя, где температура с высотой не убывает, а растет, уточнил Аухадеев.

«Такие грибовидные облака также образуются над местами с повышенной температурой, например, над лесными пожарами. Сегодняшнее облако, вероятнее всего, просто конвективное мощное кучевое облако, его иногда действительно называют "грибовидным облаком"», - заключил доцент.