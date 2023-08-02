Казанцы делятся в соцсетях фото необычного облака над городом

Сегодня вечером жители столицы Татарстана заметили необычное явление в небе над городом. Фотографии появились в соцсетях.

Необычное облако горожане заметили в нескольких районах Казани. Очевидцы отмечают, что облако похоже на большой гриб. Увиденное впечатлило интернет-пользователей.