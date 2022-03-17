Метеоролог назвал дату наступления «настоящей» весны

Реальное наступление весны, когда среднесуточная температура перейдет к нулевому значению и начнет двигаться в сторону потепления можно ожидать приблизительно к 20 марта. Такой прогноз в интервью радио Sputnik дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«К воскресенью дневная температура может повыситься до 6-11 градусов тепла. Где-то 20 марта среднесуточная температура перейдет через 0 градусов, мы можем отмечать начало метеорологической весны. Сохранится ясная, солнечная погода, морозы по ночам до 5-6 градусов, а днем до 6-11 градусов тепла. Может быть, 11 градусов тепла – это преувеличение, но ближе к 10 точно будет подбираться», – рассказал специалист.

По его словам, перехода от морозов к облачной погоде с осадками стоит ожидать 22-23 марта.

Шувалов также отметил, что на этой неделе в Центральной части Европейской России до выходных дней будет продолжать доминировать антициклон.

«Следовательно, будет ясная погода, прозрачный воздух, сильный перепад температуры между ночью и днем. Такая погода сохранится по крайней мере до выходных дней», – подчеркнул метеоролог.

Ранее синоптики сообщили о том, что на этой неделе в Татарстане ожидается потепление.