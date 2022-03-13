Синоптики обещают потепление в Татарстане

В понедельник в Татарстане ожидается потепление. Если в последние дни в ночные часы прогнозировалась температура около –27 градусов, то завтра столбики термометров не опустятся ниже −17. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

На большей части территории республики ночью ожидается от −7 до −12 градусов, −17 же прогнозируется лишь в южных и восточных районах. Днем максимальная температура составит от −2 до −7 градусов.

Погода будет облачной, временами возможен снег, умеренный ветер. На дорогах ожидается гололедица.