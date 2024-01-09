Метеоролог КФУ: Таких холодов в январе не было уже четверть века

Таких холодов, как в начале 2024 года, не наблюдалось уже четверть века. Ожидающееся потепление будет кратковременным и незначительным, рассказал медиапорталу КФУ доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Тимур Аухадеев.

По его данным, в первые девять дней января средняя температура составила −19,8 градуса, хотя норма для этого периода равна −10. «Такого морозного начала января не было достаточно давно. Сравниться с ним может аналогичный период 1997, 1989, 1987 годов. В ближайшую декаду температура воздуха ожидается в среднем на 8 градусов ниже нормы», — заметил он.

11 января, добавил он, ожидается небольшое потепление — до −13 градусов, в пятницу — до −16 градусов.

«Однако повышение температуры не будет затяжным, и в выходные вновь станет довольно холодно. В субботу прогнозируется −22 градуса, а в воскресенье −19 градусов», — сказал он.

Помимо морозов, заметил Аухадеев, наблюдаются аномалии и по осадкам. В первой декаде высота снежного покрова превысила норму сразу на 8 сантиметров, достигнув 39 сантиметров.

«За девять первых дней года выпало около 6 миллиметров осадков, однако высота снежного покрова лишь сокращалась: за восемь дней мы потеряли 3 сантиметра. Все дело в том, что снег имеет свойство испаряться, и пока темпы его испарения выше темпов выпадения», — заключил эксперт.

Ранее профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев рассказал «Татар-информу», что аномальные холода в ближайшие дни связаны с арктическим вторжением.