Метеоролог КФУ рассказал о погодных контрастах в феврале в Казани

В ближайшую декаду среднесуточная температура в Казани будет ниже климатической нормы примерно на 7 градусов. На смену аномальному теплу придёт заметное похолодание. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Первая неделя февраля в Казани была аномально тёплой: среднесуточная температура воздуха составила -5,8 градуса. Мы находились под влиянием Северной Атлантики. Следующая декада будет аномально холодной. Вообще, погода в этом месяц будет контрастной, как и прогнозировалось», — заметил он.

Спикер напомнил, что в норме среднемесячная температура в феврале в столице Татарстана составляет около -10 градусов, а среднемесячная норма осадков — 37 мм.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за первую неделю февраля в столице Татарстана выпала месячная норма снега. Высота снежного покрова в Казани уже превысила 90 см, что в два с лишним раза больше нормы.