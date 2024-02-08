Метеоролог КФУ: За первую неделю февраля Казань накрыла месячная норма снега

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Благодаря сегодняшнему снегопаду, который внёс свой вклад в «копилку» февраля, за первую неделю последнего месяца зимы в столице Татарстана выпала месячная норма снега. Об этом «Татар-информу» сообщил сегодня доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Тимур Аухадеев.

«Сегодня утром высота снежного покрова в Казани превышала 94 см, а это в два с лишним раза больше климатической нормы, которая в начале февраля составляет около 40 см. Накопление снега в Казани началось с 21 ноября, с тех пор количество осадков перевыполнило норму более чем на 110 мм. До сегодняшнего дня с начала этого месяца в городе выпало 30,6 мм осадков. За сегодняшний день выпадет ещё около 5-6 мм. Таким образом, будет выполнена месячная норма снега», — отметил спикер.

Тимур Аухадеев пояснил, что снежный циклон пришёл к нам с Атлантики и представляет собой «многоцентрическую барическую депрессию». Спикер напомнил, что буквально на днях жители Казани наблюдали интенсивный снегопад, который также является следствием этой обширной депрессии. Она занимает всю европейскую территорию нашей страны.

Эксперт пояснил, что в ближайшие дни в городе возможны небольшие осадки, но они уже не будут связаны с прохождением обширного атмосферного фронта.