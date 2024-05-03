Метеоролог КФУ рассказал, какой будет погода 9 Мая в Казани

По предварительному прогнозу, 9 Мая в Казани будет достаточно прохладная погода. В дневные часы воздух прогреется до +9 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«В праздничный день в городе будет облачно с прояснениями. Среднесуточная температура в этот день окажется существенно ниже климатической нормы. Для сравнения: в прошлом году в этот день воздух днем прогревался до 12,1 градуса», — отметил он.

В целом, согласно прогнозу Гидромета России, среднемесячная температура мая в Казани ожидается в пределах климатической нормы, которая составляет около +14 градусов, месяц выдастся засушливым. Раз начало мая выдалось очень холодным, значит, две последующие его декады должны быть достаточно теплыми.

Подробнее о прогнозе погоды на май по республике читайте в материале «Татар-информа» — Из экстремального тепла в аномальный холод: что происходит с погодой в Татарстане?