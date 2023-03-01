Метеоролог КФУ рассказал, какой будет погода весной в Татарстане

Среднемесячная температура в марте в Казани будет чуть выше нормы, а количество осадков – в пределах нормы. Какую погоду стоит ожидать татарстанцам в ближайшие три месяца, «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Ранней весна будет лишь в том случае, если мы будем находиться под влиянием циклонической активности с Атлантики или со Средиземного моря, только они приносят тепло и влагу. Если на нас будет действовать Сибирский антициклон, весна будет затяжной, ее начало будет холодным», – отметил он.

Спикер пояснил, что март – это зимний месяц, потому что все еще преобладают отрицательные температуры. В этом году татарстанцам лучше готовиться к стандартной весне. Температурные качели, барические пилы или резкие перепады давления – это все присуще переходным сезонам года.

Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» «Ранняя и дружная или поздняя и затяжная: какой будет весна в Татарстане?».