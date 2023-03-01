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Метеоролог КФУ рассказал, какой будет погода весной в Татарстане
Среднемесячная температура в марте в Казани будет чуть выше нормы, а количество осадков – в пределах нормы. Какую погоду стоит ожидать татарстанцам в ближайшие три месяца, «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.
«Ранней весна будет лишь в том случае, если мы будем находиться под влиянием циклонической активности с Атлантики или со Средиземного моря, только они приносят тепло и влагу. Если на нас будет действовать Сибирский антициклон, весна будет затяжной, ее начало будет холодным», – отметил он.
Спикер пояснил, что март – это зимний месяц, потому что все еще преобладают отрицательные температуры. В этом году татарстанцам лучше готовиться к стандартной весне. Температурные качели, барические пилы или резкие перепады давления – это все присуще переходным сезонам года.
Подробнее о прогнозе погоды читайте в материале «Татар-информа» «Ранняя и дружная или поздняя и затяжная: какой будет весна в Татарстане?».
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