Ранняя и дружная или поздняя и затяжная: какой будет весна в Татарстане?

Тимур Аухадеев: «1 марта – первый день календарной весны, но для метеорологов весна начинается с даты устойчивого перехода через нулевую отметку»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«За 30 лет отопительный период сократился на 10 суток, март потеплел на 1,5 градуса»

Переменная облачность, легкий морозец и небольшой снег – так началась календарная весна в Татарстане. Однако метеорологи считают настоящей датой ее прихода лишь конец марта – начало апреля.

«1 марта – первый день календарной весны, но для метеорологов весна начинается с даты устойчивого перехода через нулевую отметку. В нашей полосе обычно это происходит в последнюю декаду марта или в первых числах апреля. Эти даты изменчивы. История знает случаи, когда метеорологическая весна начиналась 25 февраля или даже в конце второй декады апреля», – сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

Когда произойдет точный переход в этом году, пока говорить сложно, утверждает он. Однако с каждым десятилетием эти даты смещаются. Зима становится короче, сокращается и отопительный период. Так, за последние 30 лет отопительный период стал короче почти на 10 суток, а март потеплел на 1,5 градуса.

В первую декаду марта температура воздуха в Казани будет близкой к климатической норме Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Начало весны характеризуется активностью атлантических циклонов»

По словам профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, сейчас среднесуточная температура в Казани должна быть на уровне минус 8-9 градусов. Фактически же она выше нормы на 3-4 градуса.

«Тепло к нам приходит вместе с циклонами с Атлантики. Начало весны характеризуется активностью атлантических циклонов. Однако характер погоды скоро изменится», – отметил он.

По прогнозу Гидрометцентра России, в первую декаду марта температура воздуха в столице Татарстана будет близкой к климатической норме, которая составляет минус 6 градусов.

В последний день зимы Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на март. Из него следует, что температура в Казани будет чуть выше нормы, а количество осадков – в пределах нормы.

«Март – это зимний месяц, потому что все еще обладают отрицательные температуры. В этом году в Татарстане лучше готовиться к стандартной весне. Температурные качели, барические пилы – резкие перепады давления, это все присуще переходным сезонам года», – добавил Тимур Аухадеев.

Юрий Переведенцев: «Ранней весна будет лишь в том случае, если мы будем находиться под влиянием циклонической активности с Атлантики или Средиземного моря» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Юрий Переведенцев с ним согласен. Он считает, что в первый календарный месяц весны вероятны частые смены волн тепла и холода. Профессор КФУ пояснил, что весна может быть ранней дружной, ранней затяжной, поздней дружной или поздней затяжной. Все зависит от сроков разрушения устойчивого снежного покрова и схода снега.

«Ранней весна будет лишь в том случае, если мы будем находиться под влиянием циклонической активности с Атлантики или Средиземного моря, только они приносят нам тепло и влагу. Если на нас будет действовать Сибирский антициклон, весна будет затяжной, ее начало будет холодным», – подчеркнул Переведенцев.

По его словам, предпосылок к ранней весне пока нет. Спикер уверен, что стандартные сроки прихода климатической весны в этом году оправдаются на 60-70%.

«Максимальная высота снежного покрова будет достигнута в марте»

По данным метеостанции «Казань-Университет», высота снежного покрова сейчас в Казани составляет 53 мм при среднем многолетнем значении 48 мм. Получается, что снега выпало больше нормы. Однако в конце зимы в городе отмечался существенный дефицит осадков.

Снега много, и он сейчас более плотный, а это значит, что запас влаги в нем достаточно высок Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Среднемесячная температура в феврале в Казани составила -7 градусов и оказалась на 2 градуса выше нормы, месяц оказался достаточно теплым. При этом мы наблюдаем существенный недобор осадков, за весь месяцев выпало около 28 мм при норме 40 мм», – напомнил Юрий Переведенцев.

Недобор осадков казанцы отмечали и в январе. Почему же к концу зимы много снега? «Это снег ноября и декабря, оба месяца были богатыми на осадки. Выпадало по 70-80 мм, что превышало нормы почти в два раза», – пояснил Тимур Аухадеев.

В результате снега много, и он сейчас более плотный, а это значит, что запас влаги в нем достаточно высок. К такой ситуации привели ледяные дожди, прошедшие в начале зимы, которые сформировали снежный наст. Однако максимальная высота снежного покрова будет достигнута в нашем городе в марте.

Автолюбителей интересует вопрос: когда сойдет снег и можно будет переобуть машину в летнюю резину? Юрий Переведенцев утверждает, что в марте об этом говорить еще рано. Обычно снежный покров в Казани разрушается примерно 11-12 апреля.

Половодье бывает бурным при обилии снега, дружной весне, когда тепло и идут дожди Фото: © «Татар-информ»

«Половодье будет бурным, если нагрянут циклоны со Средиземного моря»

Еще один важный вопрос: каким будет в этом году половодье? Юрий Переведенцев объяснил, что половодье бывает бурным при обилии снега, дружной весне, когда тепло и идут дожди. Однако в этом году снег может растаять постепенно.

«Только в том случае, если к нам нагрянут циклоны со Средиземного моря, может быть бурное половодье. При этом важна глубина промерзания почвы. Если почва промерзла сильно, то растаявший снег быстро уйдет в реки», – добавил профессор КФУ.

Он также сообщил, какой должна быть в норме погода весной в Казани. Согласно данным метеостанции «Казань опорная», среднемесячная температура в столице Татарстана составляет в марте -5,1 градуса, в апреле – плюс 4,5 градуса, в мае – плюс 13,1 градуса. Среднемесячная норма осадков в марте равна 27 мм, в апреле – 36 мм, в мае – 37 мм.

Напоследок Юрий Переведенцев напомнил, какой была весна в Казани год назад. В 2022 году в конце февраля в столице Татарстана также наблюдалась оттепель. Однако в первую неделю марта температуры воздуха в дневные часы опускались до -8 градусов, а в Международный женский день 8 Марта было очень холодно – 20 градусов мороза. Таким образом, в прошлом году весна была затяжной, а март – достаточно холодным.