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Метеоролог КФУ рассказал, какой будет погода в июле в Татарстане
Температура выше климатической нормы ожидается летом 2024 года в июле в Татарстане. Средний месяц лета пятый год подряд в нашем регионе прогнозируется не только жарким, но и засушливым. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.
«Если прогноз Гидрометцентра России оправдается, то пятый год подряд июль будет аномально теплым в Татарстане и в Казани», – сказал он.
Спикер КФУ отметил, что и апрель на протяжении пяти лет в нашем регионе тоже аномально жаркий.
«Год назад апрель был экстремально жарким, его среднемесячная температура в Казани составила 10,4 градуса. Возможно, в этом году в апреле будут побиты новые температурные рекорды. Такая теплая погода у нас в апреле уже пятый год подряд, и татарстанцам пора к этому привыкнуть», – сказал Аухадеев.
Подробнее о погодных аномалиях и прогнозе на майские праздники и лето читайте в материале «Татар-информа» «Нервный климат и глобальное потепление: Казань накрыла аномальная жара, что будет дальше?».
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