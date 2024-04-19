Метеоролог КФУ рассказал, какой будет погода в июле в Татарстане

Температура выше климатической нормы ожидается летом 2024 года в июле в Татарстане. Средний месяц лета пятый год подряд в нашем регионе прогнозируется не только жарким, но и засушливым. Об этом «Татар-информу» сообщил доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Тимур Аухадеев.

«Если прогноз Гидрометцентра России оправдается, то пятый год подряд июль будет аномально теплым в Татарстане и в Казани», – сказал он.

Спикер КФУ отметил, что и апрель на протяжении пяти лет в нашем регионе тоже аномально жаркий.

«Год назад апрель был экстремально жарким, его среднемесячная температура в Казани составила 10,4 градуса. Возможно, в этом году в апреле будут побиты новые температурные рекорды. Такая теплая погода у нас в апреле уже пятый год подряд, и татарстанцам пора к этому привыкнуть», – сказал Аухадеев.

Подробнее о погодных аномалиях и прогнозе на майские праздники и лето читайте в материале «Татар-информа» «Нервный климат и глобальное потепление: Казань накрыла аномальная жара, что будет дальше?».