Метеоролог КФУ рассказал, будет ли жарким лето в Татарстане

Температурный фон на протяжении первой декады июня в столице Татарстана будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Что касается прогноза на все лето, то среднемесячные температуры ожидаются в пределах климатической нормы, как и осадки. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Июнь, как и май, может быть в начале прохладным. Всё зависит от того, что будет управлять погодой», — пояснил собеседник агентства.

Согласно данным метеостанции «Казань-Опорная», которая находится на окраине столицы Татарстана, в норме среднемесячная температура в июне на территории города составляет 17,1 градуса, в июле — 19,5, в августе — 17,3, а в сентябре — 11,2 градуса. Нормы осадков составляют 73, 70, 69 и 52 миллиметра соответственно.

Согласно данным метеостанции «Казань-Университет», расположенной в центре города, в норме среднемесячная температура в июне составляет 17,9 градуса, в июле — 20,2, в августе — 17,8, в сентябре — 11,8 градуса. Нормы осадков в летние месяцы и в начале осени составляют 68, 68, 60 и 51 миллиметра. Это нормы за предыдущее 30 лет, современные нормы выше примерно на полградуса, заметил метеоролог.

По мнению Переведенцева, однообразной погоды летом быть не должно, будут волны тепла и холода. В июле и августе ожидается жаркая погода. Подробный прогноз погоды на лето можно прочитать в материале «Татар-информа»: «Ожидаем арктическое вторжение»: когда вернется летняя жара в Татарстан?