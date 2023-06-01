«Ожидаем арктическое вторжение»: когда в Татарстан вернется жара?

На этой неделе Гидрометцентр опубликовал предупреждение о грозах, сильном ветре и граде в отдельных районах Татарстана

Фото: © «Татар-информ»

Май побил два температурных рекорда

На этой неделе Гидрометцентр опубликовал предупреждение о грозах, сильном ветре и граде в отдельных районах Татарстана. Также синоптики предупредили о сохранении и чрезвычайной пожарной опасности лесов.

«В период с 30 мая по 5 июня на территории Республики Татарстан местами сохранится высокая (4 класс) и чрезвычайная (5 класс) пожарная опасность», – сказано в сообщении Гидрометцентра.

Как пояснил Юрий Переведенцев, уже на протяжении трех месяцев в нашем регионе отмечаются аномально высокие температуры воздуха, сохраняется засуха.

«С марта в Казани среднемесячные температуры постоянно выше нормы. Идет череда месяцев с устойчивой аномалией тепла. В апреле теплая аномалия составила 5 градусов. Но самое неприятное, что в апреле и в мае отмечается недобор осадков. За май в Казани выпало всего 23 вместо 40 мм влаги», – сообщил профессор.

Май запомнился контрастами, во второй половине месяца держалась июльская жара. Последний весенний месяц в Казани побил сразу два температурных рекорда прошлых лет. Так, 1 мая в столице Татарстана был побит температурный рекорд 103-летней давности. Столбики термометров на метеостанции «Казань», расположенной в Приволжском районе города, в этот день поднимались до 30,1 градуса, а на метеостанции «Казань – Аэропорт» – до 30,8. А 25 мая температура в Казани побила рекорд 118-летней давности. Гидрометцентр Татарстана зафиксировал температуру в 30,7 градуса. Это на 0,1 градуса больше, чем предыдущий рекорд 1905 года.

Юрий Переведенцев: «С марта в Казани среднемесячные температуры постоянно выше нормы. Идет череда месяцев с устойчивой аномалией тепла» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В июле и августе ожидается жаркая погода

Если на протяжении всего мая погода в республике определялась блокирующим антициклоном, то в начале лета ситуация изменилась. Сейчас, по словам Переведенцева, погода в столице Татарстана определяется небольшим циклоном. Пока республика находится в теплом секторе, но вскоре придет холодный фронт, ожидается похолодание.

«В июне характер погоды будет неустойчивым. Мы находимся под влиянием циклона, атмосферных фронтов, прогнозируются небольшие осадки. К субботе (3 июня, – прим. Т-и) возможны прорывы арктического воздуха, которые дадут некоторое понижение температуры», – заметил профессор.

Температурный фон на протяжении первой декады июня в столице Татарстана будет выше климатической нормы на 2-3 градуса. Что касается прогноза на все лето, то, по данным Гидрометцентра России, среднемесячные температуры ожидаются в пределах климатической нормы, так же как и осадки. Лишь сентябрь будет сухим и жарким.

«Июнь, как и май, может быть вначале прохладным. В самом начале мая были заморозки, но потом погода изменилась. Все зависит от того, что будет управлять погодой», – добавил Переведенцев.

По данным метеостанции «Казань-Университет», среднемесячная температура в июне в Казани составляет 17,9 градуса, в июле – 20,2, в августе – 17,8, в сентябре – 11,8 градуса. Нормы осадков в летние месяцы и в начале осени – 68, 68, 60 и 51 мм соответственно. Это нормы за предыдущие 30 лет, современные показатели выше примерно на полградуса, заметил ученый.

По мнению Переведенцева, однообразной погоды летом быть не должно, ожидаются волны тепла и холода. В июле и августе возможна жаркая погода. Так, в прошлом году август был сухим и жарким, среднемесячная температура в Казани оказалась на 3-4 градуса выше нормы.

Температурный фон на протяжении первой декады июня в столице Татарстана будет выше климатической нормы на 2-3 градуса Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В летний период возможны различные катаклизмы, град, шквалистый ветер»

Собеседник агентства отметил, что в Москве дневные температуры сейчас составляют лишь 14-16 градусов. Столица находится «под воздействием Арктики или циклонов, которые заливают дождями». В Ростове-на-Дону из-за шквалистого ветра на стадионе обрушилась трибуна, погибла женщина, есть пострадавшие. В нашем регионе обстановка пока более спокойная.

«В летний период возможны различные катаклизмы, град, шквалистый ветер. Может развиваться конвективная неустойчивость, что может приводить к шквалам, ливням, грозам», – сказал Переведенцев.

По его словам, если летом на нашу территорию будет воздействовать Атлантика, то будет дождливая и прохладная погода. Осадки в летнюю пору чаще носят очаговый, ливневый характер. При блокирующем антициклоне установится жара и засуха.

«Самое сложное при составлении прогнозов – определить, какая синоптическая обстановка будет определять погоду в нашем регионе. Прогнозы погоды составляет Гидрометцентр России, и они сбываются примерно на 60-70%», – пояснил ученый.

Профессор считает, что сценарий 2010 года, когда из-за блокирующего антициклона почти все лето наблюдались 40-градусная жара и засуха, нынче вряд ли повторится.

Если летом на нашу территорию будет воздействовать Атлантика, то будет дождливая и прохладная погода Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Все погодные неприятности этого года в основном касаются западной и центральной части России, а мы находимся на востоке европейской части. У нас в этом году были большие погодные контрасты. Однако к концу недели мы ожидаем арктическое вторжение. В начале следующей недели температура будет ниже климатической нормы», – предупредил Переведенцев.

По прогнозу Гидромета, 2 июня по республике ожидается переменная облачность, ночью без существенных осадков. Днем местами пройдет кратковременный дождь, гроза. Возможны кратковременные усиления ветра до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью составит 10-15 градусов, днем воздух прогреется до 22-27 градусов тепла.

3 июня переменная облачность сохранится, местами пройдет кратковременный дождь. Возможно усиление ветра до 15-18 метров в секунду. Минимальная температура воздуха ночью ожидается на уровне 12-17 градусов, а максимальная температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.