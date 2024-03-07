Метеоролог КФУ рассказал, будет ли весна ранней и когда растает снег в Казани

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Согласно предварительному прогнозу, март в этом году в Казани будет прохладным. Ожидается, что месяц выполнит норму по осадкам. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Март — переходной месяц, месяц контрастов, его погода весьма переменчива. Несмотря на то, что календарная весна началась, март считается зимним месяцем. Его среднемесячная температура составляет в Казани „минус“ 3-4,5 градуса. По прогнозу Гидромета России, этот месяц будет холодным. Осадки выпадут в норме», — сказал он.

Метеорологи считают настоящим приходом весны период, когда среднесуточная температура переходит через «ноль» градусов в сторону «плюса». В Казани это обычно происходит в период с 30 марта по 3 апреля. Астрономическая весна начинается 21-23 марта, когда наступает весеннее равноденствие. Устойчивый снежный покров обычно в наших краях разрушается 10—11 апреля. По данным Юрия Переведенцева, скорее всего, ранней и дружной весны в этом году не будет.

Подробнее о прогнозе погоды на весну читайте в материале «Татар-информа» — «Март будет зимним месяцем»: когда в Казань наконец-то придет весна и растает снег