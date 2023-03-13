Метеоролог КФУ предупредил об аномальном тепле в марте в Казани

Ближайшая декада в столице Татарстана будет теплой, ее средняя температура превысит климатическую норму на четыре градуса. А ближайшие пять дней теплая аномалия составит 5-6 градусов. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы будем находиться на западной периферии антициклона, центр которого в Северном Казахстане. Ожидаются ярко выраженные южные потоки без осадков и много солнца, потому что в антициклонах всегда бывает солнечная погода», – сказал он.

Профессор КФУ напомнил, что за начало весны у метеорологов условно приняты дата устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов и дата разрушения устойчивого снежного покрова. В Казани это обычно происходит соответственно 31 марта-3 апреля и 9-11 апреля. Однако в этом году переход среднесуточной температуры через ноль случился уже во вторую декаду марта.

«Началом теплого периода считается устойчивый переход через ноль градусов, который сохраняется на протяжении пяти суток. На этой неделе такой переход продержится трое суток подряд. По предварительным данным, к выходным дням ночные температуры в Казани будут со знаком „минус“, хотя прогноз еще может измениться», – сказал Переведенцев.

Подробнее о прогнозе погоды на март читайте в материале «Татар-информа» «Возврат холодов неизбежен»: метеорологи КФУ объяснили, почему не верят в раннюю весну.