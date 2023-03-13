«Март – один из самых динамично теплеющих месяцев»: что происходит с погодой в Татарстане

Атмосферный антициклон принес в Татарстан аномальное тепло

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В ближайшие пять дней теплая аномалия составит 5-6 градусов

Дождь накрыл столицу Татарстана из-за аномально теплой погоды, которая будет лишь усиливаться. В среду днем воздух в Казани прогреется до 6 градусов тепла. Хотя в норме температура в этот день должна быть –5 градусов. По словам профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, аномальное тепло в республику принес атмосферный антициклон.

«К середине недели мы будем находиться на западной периферии антициклона, центр которого в Северном Казахстане. Ожидаются ярко выраженные южные потоки без осадков и много солнца, потому что в антициклонах всегда бывает солнечная погода», – сообщил он.

Профессор КФУ отметил, что ближайшая декада в столице Татарстана будет теплой, средняя температура превысит климатическую норму на 4 градуса. В ближайшие пять дней теплая аномалия составит 5-6 градусов.

За начало весны у метеорологов условно приняты дата устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через ноль градусов и дата разрушения устойчивого снежного покрова. В Казани это обычно происходит соответственно 31 марта – 3 апреля и 9–11 апреля. Однако в этом году переход среднесуточной температуры через ноль случился во вторую декаду марта.

«Началом теплого периода считается устойчивый переход через ноль градусов, который сохраняется на протяжении пяти суток. На этой неделе такой переход продержится трое суток подряд. По предварительным данным, к выходным ночные температуры в Казани будут со знаком минус, хотя прогноз еще может измениться», – сказал Переведенцев.

Интенсивность нынешнего весеннего половодья зависит от того, вернутся холода или нет Фото: © «Наш Черемшан»

Из-за дождей снежный покров за четыре дня просел на 15 см

По данным метеостанции «Казань-Университет», за весь март в Казани в норме должно было выпасть 35 мм осадков, но на сегодняшний день уже выпало 27 мм. Из-за мартовских дождей серьезно просела высота снежного покрова. 8 марта данный показатель достиг максимума в 66 см, а сейчас снег опустился до отметки в 51 см.

«Согласно средним многолетним значениям, максимальная высота снежного покрова в марте в Казани должна составлять около 50 см. В этом году снега было много, а сейчас мы пришли к норме», – пояснил Переведенцев.

Ученый считает, что аномальное тепло – временное явление. «Возврат холодов неизбежен. Если на нас подействует Арктика, будет резкое похолодание. В это время в былые годы в некоторые дни температура снижалась до –30 градусов», – напомнил он.

По данным Гидромета России, минимальная за 129 лет наблюдений температура в Казани была 13 марта 1902 года, когда столбик термометра опускался до –28 градусов. Максимальная температура в этот же день составляла +4,4 градуса в 1919 году. Год назад температура в столице Татарстана была на отметке –9,6 градуса. В этом году воздух в Казани в понедельник прогревался до двух градусов тепла.

При этом среднемесячная температура в марте составляет в городе около –4 градусов. По предварительному прогнозу Гидромета России, в этом году среднемесячная температура в первый месяц весны в нашем городе ожидается близкой к норме.

«Во вторую половину марта по климатическим меркам температура повышается, бывает немало солнечных дней. Поэтому длительные холода маловероятны», – пояснил Переведенцев.

По словам эксперта, какой будет весна – ранней дружной или ранней затяжной, точно предсказать невозможно. Все зависит от атмосферной циркуляции. «Сейчас на нас работает Атлантика, поэтому тепло и сыро», – заметил он.

Ближайшая декада в Казани будет теплой, средняя температура превысит климатическую норму на 4 градуса Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«За последние 30 лет март в Казани потеплел более чем на один градус»

Доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев добавил, что в ближайшие дни жители Казани будут находиться под влиянием области повышенного давления. С понедельника на вторник давление будет повышаться, что ощутят метеозависимые люди. Аухадеев также считает, что говорить об устойчивом переходе температуры через ноль градусов еще рано.

«Конечно, суровых морозов уже не будет, но кратковременные волны холода возможны», – заметил он.

Спикер напомнил, что за всю историю метеонаблюдений самый ранний приход весны в Казани был зафиксирован 25 февраля. В то же время были годы, когда весна приходила лишь во второй декаде апреля. Собеседник «Татар-информа» поделился еще одним интересным наблюдением.

«Март – один из самых динамично теплеющих месяцев. За последние 30 лет март в Казани потеплел более чем на один градус. Так что приход весны в дальнейшем будет наступать раньше», – сказал Аухадеев.

Хорошо это или плохо? С точки зрения сокращения отопительного периода это хорошо. Но многие в глобальном потеплении климата видят угрозу.

В теплом климатическом тренде для нашей страны плюсов больше, чем минусов Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Экономисты пытаются посчитать, что выгоднее – длительный отопительный период или теплое время, когда людям требуется работа кондиционеров. Кроме того, климат меняется таким образом, что увеличивается продолжительность засушливого периода», – подчеркнул ученый.

По его мнению, в теплом климатическом тренде для нашей страны плюсов больше, чем минусов. Очевидным плюсом является увеличение вегетационного периода. «У нас можно будет выращивать теплолюбивые растения, дольше будет доступен Северный морской путь», – считает Аухадеев.

Интенсивность нынешнего весеннего половодья, по его словам, зависит от того, вернутся холода или нет. Если они вернутся, то смягчат прохождение паводка.

«Потепление пришло резко, снега у нас много, влагозапас в нем превышает средние значения. Это следствие ледяных дождей прошедшей зимы», – напомнил он.

Если весенние процессы пройдут не одной волной, а хотя бы двумя, половодье будет менее опасным, заключил Аухадеев.