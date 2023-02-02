Метеоролог КФУ предупредил об аномальном тепле в Казани в первую декаду февраля

Температура в первую декаду февраля в Казани будет на четыре градуса выше нормы. Обильных снегопадов в ближайшие дни не ожидается. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«В норме в начале месяца температуры должны составлять -12...-13 градусов. Первая декада февраля обычно бывает самой холодной за всю зиму, но в этом году мы наблюдаем совершенно другую ситуацию», – отметил он.

Спикер КФУ пояснил, что если бы сейчас на погоду в нашем регионе оказывали влияние Сибирь или Арктика, то стояла бы стужа. В норме среднемесячная температура в феврале в Казани составляет -10 градусов, а среднемесячная сумма осадков – около 40 мм. По прогнозу Гидромета России температура в последний зимний месяц в Казани ожидается выше нормы на один градус, а осадки – в пределах нормы.

Подробнее о прогнозе погоды на февраль читайте в материале «Татар-информа».