Метеоролог предупредил казанцев о резкой смене погоды в начале января

В первые дни января в Казани ожидаются положительные температуры воздуха, на смену которым в середине недели придут рождественские морозы. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Первого января в дневные часы ожидается ноль градусов, осадки в виде дождя со снегом. Похолодание начнется со вторника, третьего января, когда в дневные часы столбик термометра в столице Татарстана опустится до минус шести градусов», — сообщил он.

Согласно предварительному прогнозу, в среду, 4 января, днем ожидается похолодание до -14 градусов, а в четверг — до -18 градусов. Ночью с четверга на пятницу столбик термометра опустится до -20 градусов.

«Со вторника ожидается заметное похолодание, мы войдём в климатическую норму. Средняя температура воздуха в следующую декаду в Казани будет ниже климатической нормы на два градуса», — сообщил Юрий Переведенцев.

Однако в ближайшую пентаду (пятидневный период) за счет аномального потепления, которое принесет циклон, температура воздуха в нашем городе будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Сильных снегопадов в первые дни января в Казани не ожидается.

Подробнее о прогнозе погоды в новогоднюю ночь и в начале января в Казани читайте в материале «Татар-информа».