Оттепель, легкий морозец и снежок: какой будет погода в новогодние праздники

В праздничные дни жителей Татарстана ждут сюрпризы от погоды, которая в очередной раз прокатит всех на «качелях». Комфортная для прогулок температура в новогоднюю ночь, аномальное тепло и рождественские морозы — таков прогноз на ближайшие дни в регионе.

Погода в новогоднюю ночь в Казани будет комфортной для прогулок

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В новогоднюю ночь Казань будет находиться под влиянием северо-западного циклона

По словам профессора КФУ, доктора географических наук Юрия Переведенцева, погода в новогоднюю ночь в Казани будет комфортной для прогулок. В первый день 2023 года заметно потеплеет, ожидается нулевая температура в дневные часы, пройдут смешанные осадки в виде дождя и снега.

«Мы будем находиться под влиянием большого циклона, пришедшего с северо-запада, и атмосферных фронтов. Этот циклон принесет оттепель и осадки в виде снега 31 декабря, а также в виде дождя и снега 1 января. 31 декабря в Казани днем будет -4 градуса, выпадет небольшой снег. В ночь на 1 января столбик термометра опустится до -6 градусов. В столицу Татарстана придет оттепель», – сообщил профессор КФУ.

Он уточнил, что этот же циклон оказывает влияние на Москву, где ожидаются положительные температуры. По прогнозу, в новогоднюю ночь температура будет весьма благоприятной.

«Ожидается комфортная для прогулок погода: оттепель, легкий морозец, снежок», — подчеркнул Переведенцев.

Ученый пояснил, что в первые дни января возможна оттепель при слабоположительных температурах. По средним многолетним значениям, в этот период в норме среднесуточная температура воздуха в Казани должна составлять -10 градусов. Таким образом, в начале января ожидается значительная положительная аномалия.

В первый день 2023 года заметно потеплеет, ожидается нулевая температура в дневные часы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Вслед за оттепелью ударят рождественские морозы

В первую неделю нового года на смену положительным температурам придут рождественские морозы. Похолодание начнется со вторника, 3 января, когда в дневные часы столбик термометра в столице Татарстана опустится до -6 градусов, в среду днем – до -14 градусов, а в четверг – до -18 градусов в дневные часы. Ночью с четверга на пятницу, согласно прогнозу, похолодает до -20 градусов.

«Со вторника ожидается заметное похолодание, мы войдем в климатическую норму. Средняя температура воздуха в следующую декаду в Казани будет ниже климатической нормы на 2 градуса», – сообщил Переведенцев.

Однако в ближайшую пятидневку за счет аномального потепления, которое принесет циклон, температура воздуха в Казани будет на 3-4 градуса выше климатической нормы. Согласно предварительному прогнозу, в первые дни января сильных снегопадов в столице Татарстана не ожидается.

Гидрометцентр России опубликовал прогноз погоды на январь в столице Татарстана. Из него следует, что среднемесячная температура в городе будет выше на 1 градус, а сумма осадков ожидается близкой к норме. Согласно средним многолетним значениям (по данным метеостанции «Казань-университет»), в норме температура в январе в Казани составляет -12,2 градуса, а среднемесячное количество осадков – 55 мм.

В первую неделю нового года на смену положительным температурам придут рождественские морозы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новогодние праздники в Казани с экстремальными морозами ушли в историю

Спикер КФУ напомнил, что в связи с глобальным потеплением климата в последние годы в Казани не наблюдают сильных морозов. Однако, если вспомнить историю, в отдельные годы в новогоднюю ночь в городе доходило до -47 градусов.

«Я помню новогоднюю ночь с 1978 на 1979 год, когда в Казани было -45 градусов холода. Все было белым-бело от инея. С тех пор таких морозов не было», – сообщил Переведенцев.

В истории метеонаблюдений сохранились записи об опасных метеоявлениях, некоторые из них были отмечены как раз в новогодние праздники. Так, 31 декабря 1978 года на метеостанции «Казань-опорная» зафиксированы морозы в 43,9 градуса, а на метеостанции «Казань-университет» термометр отпускался до -44 градусов. Тогда из-за аномальных холодов вышли из строя локомотивы, электрические подстанции. В машинах замерзала тормозная жидкость. Морозы усилились 1 января 1979 года, когда похолодало до -47 градусов. В тот день случилась авария на газопроводе, была задержка отправления поездов. Люди обращались в больницы с обморожениями.

В связи с глобальным потеплением климата в последние годы в Казани не наблюдают сильных морозов Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Гидрометцентр Татарстана предупредил о гололедице, мокром снеге и снежных заносах

Прогноз погоды по республике на 31 декабря накануне опубликовал Гидрометцентр РТ. Из сообщения следует, что в субботу ночью местами по Татарстану пройдет небольшой снег, температуры составят -7...-12 градусов, при прояснениях до -15 градусов. Днем в западной половине региона под влиянием передней части циклона ожидается снег, в отдельных районах пройдет слабая метель, температуры составят от -3 до -8 градусов.

«1 января погода в Татарстане будет формироваться под влиянием активных фронтальных разделов северо-западного циклона. Ожидается ухудшение погодных условий: снег, мокрый снег, ночью местами сильный, метели с существенным ухудшением видимости и гололедные отложения. Температуры ночью составят -5...-10 градусов, на востоке при прояснениях до -13 градусов, днем повысятся до 0...-5 градусов. На дорогах гололедица, местами образование снежных заносов и снежной каши», – сказано в сообщении.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 2 января, сохранится неустойчивый характер погоды. Прогнозируются снег и мокрый снег с дождем, сильный порывистый ветер. Температурный фон повысится до -3...+2 градусов.