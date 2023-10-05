Метеоролог КФУ: Осень в Казани стала теплее на полградуса за десять лет

За последние 55 лет температуры воздуха в осенний период в Казани стали выше, скорость потепления составляет примерно полградуса в десять лет. Об этом «Татар-информу» сообщил профессор Казанского федерального университета, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Средняя многолетняя осенняя температура в Казани за прошедшие 55 лет составляет 4,4 градуса, а скорость ее повышения — 0,4 градуса за десять лет. За осень в городе выпадает в среднем 148 миллиметров осадков, но их сумма практически не растет. Ярким примером служит этот год, когда в сентябре выпало всего 9 вместо 50 миллиметров осадков», — сказал он.

Спикер КФУ отметил, что за минувшие 55 лет средняя многолетняя годовая температура в столице Татарстана равняется примерно 4,5 градуса, а скорость ее увеличения составляет примерно 0,5 градуса за десять лет. Таким образом, она растет чуть быстрее, чем средняя многолетняя осенняя температура.

В ближайшие дни на смену аномальному теплу арктическое вторжение принесет в Татарстан дожди и заметное похолодание, о чем сообщал ранее «Татар-информ».