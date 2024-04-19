Метеоролог КФУ объяснил причины аномальной жары в Казани

Аномально жаркая погода пришла в Татарстан – в середине апреля объявлено штормовое предупреждение. О причинах погодной аномалии, когда в Питере идут снегопады, а в Казани настоящее лето, «Татар-информу» рассказал профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев.

«Мы оказались в теплом секторе Атлантического циклона. В другой части этого циклона находится Санкт-Петербург, там снег и 2 градуса тепла. Циклон уходит от нас на север, поэтому тот холод, который сейчас в Москве и Санкт-Петербурге, к нам не придет», – сказал он.

По словам профессора КФУ, из-за глобального потепления климата происходят погодные аномалии.

«Глобальное потепление климата по-прежнему находится в активной фазе, температурный фон на планете повышается. Глобальное потепление климата оказывает влияние и на наш регион, и в наибольшей степени – в зимний и весенний период», – заметил Переведенцев.

Подробнее о погодных аномалиях и прогнозе на майские праздники и лето читайте в материале «Татар-информа» – «Нервный климат и глобальное потепление: Казань накрыла аномальная жара, что будет дальше?»