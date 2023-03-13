Метеоролог КФУ объяснил, как аномальное тепло повлияет на паводок в Казани

Из-за теплого циклона в этом году переход среднесуточной температуры через ноль градусов произошел в Казани значительно раньше срока, во вторую декаду марта. Как особенности погоды повлияют на прохождение паводка, «Татар-информу» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.

«Потепление пришло резко, снега много, запас влаги в нем превышает средние значения. Плотный снег – следствие ледяных дождей прошедшей зимы. Интенсивность нынешнего весеннего половодья зависит от того, вернутся холода или нет», – сказал он.

Аухадеев отметил, что если весенние процессы пройдут не одной волной, а хотя бы двумя, то половодье будет менее опасным. Если же холода не вернутся, то возможны подтопления.

Стоит отметить, что, по данным метеостанции «Казань-Университет», за весь март в Казани в норме должно было выпасть 35 мм осадков, но на сегодняшний день выпало 27 мм. Из-за мартовских дождей серьезно просела высота снежного покрова. 8 марта данный показатель достиг максимума в 66 см, а сейчас снег опустился до отметки в 51 см.

Подробнее о прогнозе погоды на март читайте в материале «Татар-информа» «Возврат холодов неизбежен»: метеорологи КФУ объяснили, почему не верят в раннюю весну.