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Метеоролог КФУ объяснил, как аномальное тепло повлияет на паводок в Казани
Из-за теплого циклона в этом году переход среднесуточной температуры через ноль градусов произошел в Казани значительно раньше срока, во вторую декаду марта. Как особенности погоды повлияют на прохождение паводка, «Татар-информу» рассказал доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев.
«Потепление пришло резко, снега много, запас влаги в нем превышает средние значения. Плотный снег – следствие ледяных дождей прошедшей зимы. Интенсивность нынешнего весеннего половодья зависит от того, вернутся холода или нет», – сказал он.
Аухадеев отметил, что если весенние процессы пройдут не одной волной, а хотя бы двумя, то половодье будет менее опасным. Если же холода не вернутся, то возможны подтопления.
Стоит отметить, что, по данным метеостанции «Казань-Университет», за весь март в Казани в норме должно было выпасть 35 мм осадков, но на сегодняшний день выпало 27 мм. Из-за мартовских дождей серьезно просела высота снежного покрова. 8 марта данный показатель достиг максимума в 66 см, а сейчас снег опустился до отметки в 51 см.
Подробнее о прогнозе погоды на март читайте в материале «Татар-информа» «Возврат холодов неизбежен»: метеорологи КФУ объяснили, почему не верят в раннюю весну.
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