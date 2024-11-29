ЦБ запустил голосование на символ для 1000-рублевой банкноты — в списке три объекта из РТ

Скриншот с сайта Центробанка

Россияне могут принять участие в народном онлайн-голосовании за символ для банкноты номиналом в 1000 рублей. Выбрать изображение, которое украсит ее, можно на сайте Банка России.

«Выберите один объект из списка. Подтвердите свой выбор, нажав кнопку „Проголосовать“. После этого решение изменить будет нельзя», — говорится в сообщении.

Скриншот с сайта Центробанка

Среди «кандидатов» есть и объекты из Татарстана — это главный корпус Казанского федерального университета, Дворец земледельцев и Центр семьи «Казан».

Голосование продлится до 12 декабря.

Скриншот с сайта Центробанка

Фото на виджете: © Владимир Васильев / «Татар-информ»