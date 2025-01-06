Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Метели с ухудшением видимости вновь ожидаются в Татарстане
Скопировать ссылку
Фото: © «Татар-информ»
Завтра, 7 января, в Татарстане опять ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.
Ночью и утром вторника местами по республике, включая Казань, опустится туман. Позднее, во второй половине дня, прогнозируются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что январь в Татарстане будет на градус теплее нормы.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»
news_right_column_2_240_400