Метели с ухудшением видимости вновь ожидаются в Татарстане

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Завтра, 7 января, в Татарстане опять ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром вторника местами по республике, включая Казань, опустится туман. Позднее, во второй половине дня, прогнозируются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что январь в Татарстане будет на градус теплее нормы.