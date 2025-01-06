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Общество 6 января 2025 12:24

Метели с ухудшением видимости вновь ожидаются в Татарстане

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Метели с ухудшением видимости вновь ожидаются в Татарстане
Фото: © «Татар-информ»

Завтра, 7 января, в Татарстане опять ожидается серьезное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром вторника местами по республике, включая Казань, опустится туман. Позднее, во второй половине дня, прогнозируются метели с ухудшением видимости до одного-двух километров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что январь в Татарстане будет на градус теплее нормы.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #снег и метель #ухудшение видимости
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