Метели с ухудшением видимости вновь ожидаются в Татарстане

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 16 января, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром четверга местами по республике будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в Казани — до 15 м/с).

Кроме того, кое-где разыграются метели, из-за чего видимость ухудшится до одного-двух километров. Помимо этого, вновь образуется гололед.