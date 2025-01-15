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Общество 15 января 2025 14:23

Метели с ухудшением видимости вновь ожидаются в Татарстане

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Метели с ухудшением видимости вновь ожидаются в Татарстане
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Завтра, 16 января, в Татарстане опять ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Ночью и утром четверга местами по республике будет дуть сильный ветер порывами от 15 до 17 м/с (в Казани — до 15 м/с).

Кроме того, кое-где разыграются метели, из-за чего видимость ухудшится до одного-двух километров. Помимо этого, вновь образуется гололед.

#предупреждение об ухудшении погодных условий #гидрометцентр рт #снег и метель #ухудшение видимости
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