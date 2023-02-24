Метели и потепление до 2 градусов ниже нуля ожидаются в Татарстане

Завтра, 25 февраля, атмосферный фронт вновь принесет в Татарстан достаточно теплую, но при этом неустойчивую погоду. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным, ночью — с прояснениями. По всему региону прогнозируется снег. Местами, включая Казань, вероятны метели с ухудшением видимости до одного-двух километров — как ночью, так и днем.

Ожидается умеренный юго-западный ветер, который в светлое время суток будет усиливаться до 15–17 м/с. На дорогах, включая столицу РТ, образуется гололедица и снежная каша, отмечают синоптики.

Температура воздуха в темное время суток составит от 9 до 14 градусов мороза, при прояснениях — до -17 градусов (в Казани — от -9 до -11 градусов, при прояснениях — до -13). В дневные часы воздух прогреется до 2–7 градусов ниже нуля (в столице РТ — до -2, -4).

Как ранее сообщал «Татар-информ», по прогнозу республиканских метеорологов на предстоящей неделе в Татарстан могут прийти плюсовые температуры.