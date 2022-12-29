Гидрометцентр РТ предупредил об ухудшении погоды в новогоднюю ночь

31 декабря и 1 января в Татарстане ожидается ухудшение погоды — метели, сильный гололед и снежные заносы. Об этом предупреждает Гидрометцентр республики.

Как ранее сообщал «Татар-информ», в пятницу в РТ ожидается 13-градусный мороз и небольшой снег. Однако уже на следующий день, 31-го числа, в республике возможны небольшие метели, снег. Ночью температуры воздуха составят от −7 до −12 градусов, местами — до −15. Днем прогнозируется 3–8 градусов ниже нуля.

1 января погода вновь ухудшится. Ожидаются снег, мокрый снег и метели с ухудшением видимости. На дорогах прогнозируется гололедица, снежные заносы и каша. Столбики термометров покажут ночью от −5 до −10 градусов, при прояснениях — до −13. Днем будет теплее — от −5 до 0 градусов.

«По предварительному прогнозу Гидрометцентра Республики Татарстан, в начале следующей недели, 2 января, сохранится неустойчивый характер погоды. Прогнозируются снег и мокрый снег с дождем, сильный порывистый ветер. Температурный фон повысится до −3...+2 градусов», — говорится в сообщении.