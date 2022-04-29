Metaratings: форвард Семенов заработает в «Ак Барсе» 70 млн за сезон

Форвард «Авангарда» Кирилл Семенов следующий сезон может провести в казанском «Ак Барсе», сообщает Metaratings. Его контракт с омской командой истекает завтра.

По данным источника, хоккеист рассчитывает зарабатывать в «Ак Барсе» около 70 млн рублей за сезон.

Кирилл Семенов является обладателем Кубка Гагарина-2021 в составе омского «Авангарда». Также на его счету второе место на Олимпиаде в Пекине в составе сборной России.

Ранее главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов отреагировал на слухи об уходе лидеров своей команды Шипачева, Войнова, Галиева и Миронова казанский «Ак Барс».