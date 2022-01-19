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Технологии
19 января 2022  02:18

Meta принесла извинения за ошибочную блокировку Facebook-страницы российских дипломатов

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Представитель компании Meta заявил, что Facebook-страница российской делегации на переговорах в Вене по вопросам безопасности и контроля над вооружениями была заблокирована по ошибке. Об этом сообщает Радио Sputnik.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что социальная сеть Facebook наложила блокировку на официальную страницу российской делегации в Вене якобы из-за запрещенного контента. Роскомнадзор потребовал снять блокировку.

«Эта страница была ошибочно заблокирована нашими автоматизированными инструментами и уже восстановлена», — заявил представитель соцсети, сообщает РИА Новости.

За доставленные неудобства компания принесла извинения пользователям.

 

#социальные сети
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