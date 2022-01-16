Facebook заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене

Социальная сеть Facebook наложила блокировку на официальную страницу российской делегации в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщает ТАСС.

«В пятницу Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещенный контент», — рассказал агентству Константин Гаврилов, возглавляющий делегацию РФ.

Он отметил, что на странице содержались только официальные заявления Министерства иностранных дел и руководства России. Делегация обратится к руководству ОБСЕ для выявления проблемы и восстановления доступа.