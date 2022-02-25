Meta отказалась снять ограничения с аккаунтов ряда российских СМИ

Американская компания Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, отказалась снять ограничения с аккаунтов ряда российских государственных СМИ, включая РИА Новости. Об этом заявил вице-президент Meta Ник Клегг.

«Накануне российские власти приказали нам прекратить независимый факт-чекинг и установление пометок в постах Facebook от четырех принадлежащих государству организаций в сфере СМИ. Мы отказались. В результате они намерены ограничить использование наших сервисов», — прокомментировал ситуацию Клегг в своем аккаунте в Twitter.

Как ранее сообщали РИА Новости, с 25 февраля Роскомнадзор частично ограничивает доступ к соцсети Facebook из-за признания ее причастности к нарушению основополагающих прав и свобод граждан России — соцсеть ограничила официальные аккаунты четырех российских СМИ.