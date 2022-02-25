Роскомнадзор с 25 февраля частично ограничит доступ к соцсети Facebook

С 25 февраля в РФ принимаются меры по частичному ограничению доступа к социальной сети Facebook. Об этом заявил Роскомнадзор, передает РИА Новости.

Уточняется, что причиной послужила причастность к нарушению основополагающих прав и свобод человека.

«Двадцать пятого февраля Генеральной прокуратурой по согласованию с МИД принято решение о признании социальной сети Facebook причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека, а также прав и свобод граждан России», — говорится в сообщении ведомства.

Накануне Facebook ограничил на 90 дней страницу РИА Новости за распространение «ложной информации». Вопиющим нарушением свободы слова назвала это пресс-служба МИА «Россия сегодня». Также за сутки цензуре подверглись материалы еще четырех российских СМИ.

В Генпрокуратуре отмечают, что таким образом Facebook из-за введения антироссийских санкций неправомерно ограничил распространение общественно значимой информации и тем самым нарушил 29-ю статью Конституции, которая предусматривает «право граждан России свободно искать, получать, передавать, производить и распространять информацию любым законным способом».

Роскомнадзор внесет Facebook в соответствующий перечень. Если соцсеть не устранит нарушения, то доступ к ней ограничат полностью или частично. По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, принятые меры отменят, если в первую очередь Facebook разблокирует доступ к четырем российским СМИ.