Месячник по безопасности на водных объектах пройдет в ноябре в Татарстане

В Татарстане с 1 по 30 ноября пройдет месячник по безопасности на водных объектах в детских садах и школах. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В целом профилактическую работу по разъяснению правил поведения в период ледостава организовали уже 20 августа. На сегодня проведено более 300 занятий в школах, в которых приняли участие свыше 6 тыс. детей», — рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.

Он отметил, что с 17 октября по 30 ноября пройдет республиканский конкурс детского рисунка и видеороликов «Буду бдительным на льду» среди воспитанников дошкольных учреждений и школьников.

«Сейчас идет первый этап конкурса. Предлагаем в нем участвовать — нарисовать рисунок или снять видеоролик о том, что выходить на лед опасно. И у ребенка обязательно останется в памяти эти жизненно необходимые знания», — подчеркнул спикер.

По словам Венедиктова, без участия родителей профилактические меры будут неэффективны, «их наставления имеют большое значение в формировании культуры безопасного поведения на воде».

Всего с начала этого года на водоемах республики зарегистрировано 93 происшествия. В том числе погибло восемь детей, о чем сообщал «Татар-информ».