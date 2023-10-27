На водоемах Татарстана в этом году погибло на 11 человек меньше

В Татарстане с начала 2023 года на водоемах погибло 69 человек, что на 11 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил заместитель руководителя территориального органа Главного управления МЧС России по РТ Юрий Венедиктов на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Всего с начала этого года на водных объектах республики зарегистрировано 93 происшествия, в прошлом году было 106. В том числе погибло восемь детей, в прошлом году – девять детей. Основная причина – недостаточный контроль со стороны родителей и отсутствие хороших навыков плавания», – рассказал главный государственный инспектор по маломерным судам РТ.

В этом году на воде были спасены 66 человек, включая 12 детей. За такой же период прошлого года зарегистрировано 104 спасенных человека, в том числе 11 детей.

Инциденты произошли в Лаишевском, Тукаевском, Высокогорском, Аксубаевском, Зеленодольском, Лениногорском, Нижнекамском, Алексеевском и Менделеевском районах, а также в Казани и Набережных Челнах.

«В основном происшествия происходят с детьми подросткового возраста от 14 до 17 лет. Основная угроза для жизни связана с выходом на тонкий лед. Во время игр или катания на велосипедах около воды риски возрастают», – подчеркнул спикер.

Венедиктов предупредил, что средняя температура в водоемах республики в первой декаде октября составила 8 градусов, а сейчас снизилась до 5–6 градусов. «И даже взрослый человек при такой температуре, попав в воду, погибает от переохлаждения в течение получаса», – отметил он.

В Татарстане за последние десять лет на водоемах ежегодно погибает до десяти детей. Происшествия, связанные с выходом детей на лед зимой и весной, тоже происходят каждый год.