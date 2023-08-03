Место Нигматуллина в горсовете Челнов занял бизнесмен Марсель Тухватуллин

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью Набережных Челнов.

Новым депутатом горсовета Набережных Челнов стал директор ООО «Приборкам» Марсель Тухватуллин, вошедший в комиссию по вопросам охраны здоровья граждан и социальной защиты. Депутаты на XXVI заседании городского совета единогласно проголосовали за своего нового коллегу.

Тухватуллин занял место своего предшественника Руслана Нигматуллина, которого избрали в Госсовет республики. Он в свою очередь сменил Олега Коробченко, который сложил полномочия депутата после назначения на пост министра промышленности и торговли республики.

Мэр Наиль Магдеев прокомментировал назначение, отметив, что Марсель Тухватуллин выдвинут от Партии Роста.

«Его место по партийному списку по согласованию с партией занял Марсель Фаритович», — отметил градоначальник.

На предыдущем заседании горсовета, который состоялся 29 июня, Магдеев прокомментировал итоги дополнительных выборов в парламент республики, где уверенную победу одержал Нигматуллин: «Мы рады тому, что наш коллега активно проявил себя на работе депутатом городского совета. Есть достаточно много проектов, которые он смог реализовать».