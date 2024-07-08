«Место настоящих мужчин — на СВО»: 60 нурлатцев заключили контракт с начала года

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В Нурлатский военкомат практически ежедневно приходят желающие заключить контракт для прохождения службы в зоне специальной военной операции.

Еще до объявления частичной мобилизации в октябре 2022 года в военный комиссариат Нурлата начали приходить местные жители разных возрастов с просьбой отправить их на передовую.

Специальная военная операция дала возможность добровольно избрать контрактную военную службу и тем, кто никогда не служил в армии по уважительным причинам, и тем, кто считает свой опыт службы в тех или иных войсках востребованным в сложный для страны период, заявили в военкомате.

«Отбор на военную службу по контракту проводится совместно с работниками военкомата. Этой работе мы придаем важное значение, как и в целом на уровне республики. С начала года от нас в зону СВО ушли порядка 60 контрактников. Условия для них значительно улучшены. В июле по решению Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова увеличена единовременная выплата желающим заключить контракт в Татарстане до 1,5 млн рублей. Татарстан — один из наиболее благополучных регионов России, наш район нефтяной, только деньгами на военную службу мужчин не заманишь. Поэтому работаем с потенциальным ресурсом: ведем переговоры и с условно осужденными, и с теми, у кого задолженность по алиментам, но кто готов встать на защиту интересов страны. Выходим с предложениями заключить контракт с Нурлатским военкоматом и в другие регионы», — рассказал руководитель исполкома района Асгать Габдуллин.

Инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Ришат Мингуллов добавил, что по вопросу подписания краткосрочного контракта на службу в СВО в военкомат обращаются почти каждый день.

«Мы знакомим их с условиями, мерами поддержки участников спецоперации и членов их семей, даем направление для прохождения медкомиссии. По разным причинам часть обращающихся отсеивается. Чаще всего — по состоянию здоровья. Конечно, бывают случаи, когда человек просто передумал, кого-то отговорили близкие, родные, не без этого. В последнее время условия контракта очень привлекательны, но основная масса обращающихся идет по зову сердца. Понимают всю серьезность ситуации, искренне считают, что место настоящих мужчин там, на СВО. И в нашем районе уже немало тех, кто неоднократно продлевал контракт, чтобы вновь вернуться к боевым товарищам», — отметил он.

С условиями прохождения службы по контракту и мерами поддержки семей участников СВО можно ознакомиться и на баннерах, размещенных на центральной площади и улицах города, а также на сайтах и в районной газете.

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1,5 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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