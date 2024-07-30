«Местные живут в ожидании победы»: штурмовик Татарин рассказал о службе на СВО

Житель Бавлинского района РТ с позывным Татарин в четвертый раз приехал на малую родину в краткосрочный отпуск. Он участвует в специальной военной операции на Донецком направлении в составе штурмовой бригады после того, как был призван по частичной мобилизации осенью 2022 года.

«Я работаю машинистом на элеваторе на зернотоке. В тот день собираемся на обед, мне сообщили, что из военкомата пришла повестка, — рассказал Татарин. — Честно говоря, когда я слышал, что началась специальная военная операция, то не думал, что коснется именно меня, придет повестка. Скажу правду, поначалу растерялся. Времени на сборы было отведено мало. На следующее утро нужно было уже уехать. Не знал, за что взяться, что собрать».

Татарин проходил службу младшим сержантом в 2002–2004 годах в Челябинске, позже в Подмосковье.

«У нас в семье четверо детей. Две дочери, два сына, — заметила мать военного Нурия ханум. — Сыновья отслужили достойно. Я их провожала служить в армию, ждала. Только те матери, которые отправили сына в армию, поймут меня. Получается, я терпеливо пережила эти моменты дважды».

Женщина призналась: в армию отправить тяжело, а вот на спецоперацию проводить оказалось еще труднее.

«Каждый час, миг проходит в переживаниях. Хорошо, что есть телефоны, он утром и вечером пишет небольшое сообщение — это признак того, что он жив и здоров. Я знаю, что их отправляют в горячие точки. При выходе из такого задания пишет только одно слово „Жив“. Одно это слово дает мне утешение и силы. Очень переживаю за него», — поделилась Нурия ханум.

Татарин поделился различными историями о том, что происходит во время штурма. По его словам, на передовой много трудных моментов. Со слезами на глазах он вспомнил, как не смог спасти своего земляка.

«Военные все были на полигоне. Именно в тот момент был прилет, атаковали дронами. Из 120 человек осталось 70. Там был и мой земляк — бавлинский парень. Я вытащил его в безопасное место. Не могу ни объяснить, ни рассказать о том, что происходило в этот момент со мной. Потерял не только друга, но и земляка. Спасти не удалось. На следующее утро у меня волосы стали седыми», — признался боец.

«Что бы я ни спросила, он пишет слово „Нормально“. Я же чувствую, он не хочет нас огорчать, — продолжила Нурия апа. — С ним есть ребята из Альметьевска, Лениногорска, Бугульмы. Мы поддерживаем связь и с ними. Потому что в любой момент могут произойти разные непредвиденные ситуации».

Родная сестра Татарина Айгуль тоже ждет короткие сообщения от брата, так как ей приятно знать, что он жив и здоров. «Мы очень переживаем, если он пропадает надолго, — призналась Айгуль. — Мы очень рады, что есть возможность приехать в отпуск».

По словам военного, до них доходят именные посылки, помощь, отправляемая из района и республики. Заработная плата и все соответствующие выплаты, установленные государством, поступают в установленные сроки. Нет недостатка в еде и медицинских принадлежностях.

«Прежде всего — большое спасибо маме, родным, односельчанам, — заявил он. — Продукты и прочее покупать там в городе сложнее. Нельзя уходить в одиночку. В магазинах продукты очень дорогие. Почему-то часто хочется пить молоко и кушать молочные продукты. Мы там дружим и с местными жителями. Привыкли покупать молоко у одной семьи, у которой своё хозяйство, есть и коровы. Они понимают нас и нашу ситуацию. Живут в ожидании победы в нашу пользу».

Татарин всегда заранее сообщает только матери, что вернется в краткосрочный отпуск. Для остальных родственников эта новость остается секретом и неожиданной радостью. Каждый раз, возвращаясь домой, старается нести букеты цветов своим близким, а родственники проявляют уважение, любовь, спешат пригласить его в гости.

«Нужно успеть всех увидеть. Все для меня очень близкие люди. Попав в зону военной операции, я еще больше стал ценить жизнь, своих близких, родную землю, — подчеркнул бавлинец. — Когда я возвращаюсь, я восхищаюсь даже деревьями в нашем саду. Каждая вещь, каждый человек, каждый миг жизни дорог».

Недавно Татарин был награжден медалью «Участник боевых действий». Каждый раз, когда он приезжает в краткосрочный отпуск, его приглашает к себе глава сельского поселения. И этот раз не стал исключением.

«Каждый раз стараюсь организовать встречи с нашими бойцами, — отметила глава сельского поселения Айгуль Миназова. — Они рассказывают о своем боевом пути, о трудностях, с которыми они сталкиваются. Радует сплоченность военных товарищей. А мы стараемся собрать всё, что просят наши военные. Хотим, чтобы они вернулись живыми и здоровыми, мы готовы организовать и направить посильную помощь».

Татарин скоро обратно вернется к боевым товарищам. В деревне быстро проходят считанные дни. «В отпуске приятно, но я нужен в зоне специальной военной операции. Там меня ждут боевые товарищи, друзья, — сказал он. — Я уверен, что скоро победа будет на нашей стороне!»

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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Материал подготовлен при участии Индиры Сайфуллиной.