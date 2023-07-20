Места скопления чаек в Татарстане проверяют на предмет очагов птичьего гриппа

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О начале обследований в местах скопления чаек в Татарстане, по факту которых будут проводиться лабораторные исследования на выявление птичьего гриппа, сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по Биоресурсам.

«В ходе рейда специалисты проводят мониторинг падежа птицы и отбирают патологический материал для проведения лабораторных исследований на выявление птичьего гриппа», – говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что целью вышеупомянутых мероприятий является предотвращение болезни на территории Татарстана. В этом году ее распространителями служат именно чайки.

«Опасность перехода болезни на чаек объясняется их хорошей адаптацией к жизни в условиях крупных населенных пунктов, где они способны добывать пропитание на свалках и полигонах бытовых отходов» – пояснил председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков.

Напомним, ранее в Главном управлении ветеринарии Кабмина РТ сообщали, что случаи птичьего гриппа у чаек уже зарегистрированы в Московской, Кировской, Тверской, Смоленской и Калининградской областях, а также в Коми, Удмуртии и Марий Эл.