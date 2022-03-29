Месть брошенной женщины или взятка за качество: как замглавы колонии погорел на гробах

Была ли афера со шкатулками и взятка за крупную поставку гробов на самом деле или все это фантазии покинутой женщины? Именно это сейчас пытается выяснить Приволжский районный суд Казани. На скамье подсудимых – экс-замначальника колонии №19, виноватым себя он не считает. Подробности из зала суда – в репортаже «Татар-информа».

Бывшему замначальника колонии №19 Ринату Набиеву предъявлено обвинение в получении взятки и в мошенничестве Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

«Хочешь гробы – покупай Apple Watch»

Больше полугода Приволжский районный суд Казани рассматривает нашумевшее «гробовое дело», в котором оказался замешан бывший замначальника колонии №19 Ринат Набиев. Ему предъявлено обвинение в получении взятки и в мошенничестве. Свою вину подсудимый не признает и считает, что его оговорили.

Сегодня суд допросил одного из свидетелей – бывшего осужденного, который отбывал срок в той самой колонии. Евгений Прохоров – так зовут свидетеля – на данный момент уже находится на свободе и живет в Бугульме, показания он давал по видео-конференц-связи.

«Кто будет со мной обсуждать какие-то детали. Они – вольные люди, а я – зэк», – отметил Прохоров, рассказывая о деталях произошедшего.

По словам Прохорова, в 2019 году Набиев руководил центром трудовой адаптации осужденных колонии №19, которая славится в Казани производственными цехами. Именно туда и обратилась бизнесвумен Мария с заказом на 380 гробов.

«Сначала мы готовили для нее шкатулки, затем поступил заказ на гробы, также по ее заказу в соседнем цеху собирали корпусную мебель. Первая партия гробов была на 280 штук. Набиев дал нам параметры гробов, мы делали их по ним. Других подробностей я не знаю, я не вникал, нам нельзя было задавать вопросов», – рассказал свидетель.

Впоследствии показания предпринимательницы легли в основу обвинения. В эпизоде, который связан с заказом шкатулок, Набиев, по версии следствия, не стал заключать с бизнесвумен договоры о поставке продукции и предложил решить вопрос за небольшую плату – 10 тысяч рублей. Этот эпизод следствие квалифицировало как «Мошенничество с использованием служебного положения».

Что касается внушительной партии гробов, здесь следствие настаивает на взятке в 160 тысяч рублей. Якобы за эти деньги Набиев обещал поставить заказчице гробы высокого качества. Деньги ему перечислялись частями, в часть оплаты вошла покупка часов Apple Watch.

Евгений Прохоров – бывший осужденный, который отбывал срок в ИК-19, на данный момент уже находится на свободе, показания он давал по видео-конференц-связи Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Из шести томов уголовного дела три – любовная переписка

«Сколько я его знаю, сколько он работал в колонии, никогда не было никаких подозрений на то, что он может брать взятку. Он очень порядочный человек. Его оклеветали. На ровном месте», – прокомментировал сложившуюся ситуацию приятель Рината Набиева.

У подсудимого, его двух адвокатов и свидетелей стороны защиты совсем другая версия случившегося – всему виной стала женская месть. Выяснилось, что в 2019 году между Ринатом и Марией на протяжении полугода был роман. Бизнесвумен не смутило, что возлюбленный женат и воспитывает двоих детей. Пара жила под одной крышей, вела совместное хозяйство, они дарили друг другу подарки, переводили на карты деньги. К слову, именно эти презенты, например часы Apple Watch, женщина сейчас выдает за взятку.

«В апреле 2019 года он мне заявил, что у него появилась другая женщина, Мария. Он сказал, что решил уйти к ней. Мы даже с ней общались, созванивались. Но потом он все переосмыслил и заявил, что хочет вернуться в семью», – рассказала супруга Набиева Лилия.

Решение Рината вернуться в семью Марию, конечно же, не устроило. Она всячески пыталась удержать его, но, потерпев поражение, женщина пустила в ход ложные обвинения, уверены супруга подсудимого и его адвокаты.

«Мария говорит, что дала ему ключи от квартиры, потому что ему негде было жить и ей стало его жалко. Вы бы стали пускать чужого человека к себе домой на полгода только потому, что ему негде жить? В деле есть видеозаписи с камер, которые показывают, что они были вместе. И если взять материалы дела – их объем составляет шесть томов, из которых три – это их личная переписка», – рассказал адвокат бывшего замначальника колонии Руслан Нагиев.

Еще один любопытный, по мнению Нагиева, момент – это то, что Мария обратилась в правоохранительные органы лишь спустя полтора года.

«Возникает вопрос – почему она не обратилась в полицию сразу, чтобы взять Набиева с поличным?» – спросил адвокат Руслан Нагиев.

Сейчас бывшая подруга Набиева и заказчица партии гробов проходит по делу потерпевшей Фото: © Елена Саляхова / «Татар-информ»

Увязла в аферах и получила срок

Сейчас бывшая подруга Набиева и заказчица партии гробов проходит по делу потерпевшей, но уже под другой фамилией. Что заставило ее сменить фамилию, остается только догадываться, но не исключено, что таким образом она пыталась избежать правосудия. Как оказалось, этажом ниже в том же Приволжском райсуде в отношении предпринимательницы идет процесс о мошенничестве. При этом по еще одному делу об аферах женщина уже получила срок. Отбывать она его будет после того, как ее детям исполнится 18 лет.

Что касается уголовного дела в отношении Набиева, вдаваться в подробности перед журналистами предпринимательница не стала.

«Они просто денежки любят. Я же не одна там жертва. Просто невозможно было возбудить по ним уголовное дело, потому что там люди не готовились заранее», – ответила журналистам обманутая заказчица.

На следующем судебном заседании суд изучит переписку Рината и Марии. В свою очередь, адвокат подсудимого Руслан Нагиев планирует представить суду свидетеля со стороны защиты.