Обвиняемый во взятке за гробы экс-замглавы ИК-19: «Это дело – месть брошенной женщины»

Приволжский суд Казани допросил свидетелей по делу о мошенничестве и взятках в стенах казанской ИК-19. На скамье подсудимых оказался бывший замначальник учреждения Ренат Набиев.

По версии следствия, в 2019 году к Набиеву, курировавшему на тот момент работу Центра трудовой адаптации в колонии и продажи изготовленной осужденными продукции, обратилась предпринимательница Мария Граматюк, носившая тогда фамилию Шайхутдинова. Женщина захотела заказать в ИК-19 партию деревянных гробов и заключила соответствующий официальный контракт на 380 тыс. рублей.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

При этом замначальника колонии якобы выдвинул условие: за товар хорошего качества и в срок придется доплатить лично ему. В итоге, по словам предпринимательницы, ей пришлось несколько раз перевести на его личную банковскую карту суммы от 2 до 60 тысяч рублей, а также купить ему часы Apple Watch за 43 тыс. рублей. Как утверждает следствие, в общей сложности Граматюк передала Набиеву 170 тыс. рублей.

Сейчас мужчине предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество, совершенное с использованием служебного положения» и «Получение крупной взятки с ее вымогательством». Мужчина вину не признает, по его словам, уголовное дело – результат ложного доноса обиженной женщины, с которой у него был роман.

Сегодня на суде выступила жена Набиева – Лилия. Она рассказала, что в 2019 году они с мужем и двумя детьми жили в Сарапуле и планировали переезд в Казань. С этой целью Набиев перевелся работать в ИК-19. Однако в апреле он заявил жене, что переезжает в столицу республики один, якобы он встретил другую женщину и уходит из семьи.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Той самой женщиной оказалась ныне потерпевшая Мария Граматюк. Какое-то время они с Набиевым жили вместе и вели совместное хозяйство. В том числе они регулярно переводили деньги на карты друг друга, делали подарки. Как утверждает сторона защиты, именно эти денежные переводы гособвинение пытается выдать за взятки.

Уже осенью пара разошлась, Набиев вернулся к жене, а через полтора года стал обвиняемым по уголовному делу – соответствующее заявление в правоохранительные органы написала его бывшая возлюбленная.

«Она звонила ему в 2020 году. Я ему сказала включить громкую связь, отношения уже наладились на тот момент, но ситуация еще не отпустила. Я слышала, как она ему угрожала, говорила: "Почему ты так со мной поступил? Я тебя посажу". Я слышала это лично, мы даже разругались, и я уехала к маме», – рассказала суду Лилия.

Фото: © Алина Файзрахманова / ИА «Татар-информ»

Один из адвокатов Набиева Руслан Нагиев в разговоре с корреспондентом ИА «Татар-информ» рассказал, что потерпевшая Граматюк сама является подсудимой по делу о мошенничестве, которое также рассматривается в Приволжском суде Казани.

«Она заявление написала спустя полтора года. Если она считает, что были какие-то взятки, то почему заявила не сразу, а только когда ее саму привлекли по уголовному делу, которое сейчас в этом же здании рассматривается. Она и ранее была судима, в том числе по статье "Мошенничество". На прошлом заседании на вопрос, чем она может подтвердить передачу взятки кроме своих слов, она ответила "ничем". Выяснилось, что сумма взятки превышает сумму выгоды с заключенного договора. Тогда какой был смысл давать взятку?», – прокомментировал Нагиев.

На прошлом заседании суд начал допрос потерпевшей, однако завершить его сегодня не удалось – Граматюк не явилась на слушание. Планируется, что ее допрос продолжится на следующем заседании.