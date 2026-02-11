Мессенджер MAX стал доступен в Туркменистане

Фото: © «Татар-информ»

Регистрация в российском национальном мессенджере MAX стала доступна для жителей Туркменистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.

Туркменские пользователи могут зарегистрироваться на российской платформе по номеру телефона местного мобильного оператора TM Cell. После регистрации и добавления контактов они могут обмениваться сообщениями и совершать звонки.

Помимо Туркменистана, MAX доступен для пользователей из России, Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Грузии, а также Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов, Лаоса, Малайзии и Индонезии.

«Татар-информ» одним из первых среди СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.