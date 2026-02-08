news_header_top
Общество 8 февраля 2026 10:09

Домовые чаты в Max станут обязательными с 1 сентября

С 1 сентября 2026 года управляющие компании, ТСЖ и жилищные кооперативы должны будут обеспечивать официальное общение с жителями через национальный мессенджер Max. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

По словам депутата, новые правила управления многоквартирными домами предусматривают дополнительный канал связи с жильцами, при этом сохраняются личный прием, письменные обращения и телефон.

«Новый формат позволит направлять обращения в цифровом виде и получать на них документально зафиксированные ответы, что повысит прозрачность работы управляющих компаний и дисциплину при рассмотрении обращений граждан», – пояснил Якубовский.

Напомним, в декабре Госдума приняла федеральный закон о многофункциональном сервисе обмена информацией в сфере ЖКХ, который позже подписал президент Владимир Путин.

Издание также сообщает, что по состоянию на конец декабря минувшего года количество пользователей домовых чатов в Max достигло 4,8 млн человек.

