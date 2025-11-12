news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 12 ноября 2025 13:43

Компании малого и среднего бизнеса подключаются к Платформе для партнеров МАХ

Читайте нас в
Телеграм
Компании малого и среднего бизнеса подключаются к Платформе для партнеров МАХ
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Компании малого и среднего бизнеса теперь могут подключиться к Платформе для партнеров национального мессенджера МАХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Ранее «Татар-информ» одним из первых СМИ Татарстана начал работу в MAX и запустил собственный канал «Татар-информ. Главное», где публикуются основные новости республики.

Возможность интеграции стала доступна более 700 тысячам российских компаний, зарегистрированных на цифровой платформе МСП.РФ или имеющих приложение в RuStore.

Бизнес-пользователи смогут использовать новые цифровые инструменты – мини-приложения для онлайн-продаж, чат-боты для автоматизации клиентской поддержки, а также создавать собственные каналы для продвижения товаров и услуг.

Регистрация на Платформе для партнеров открыта на сайте.

Платформа для партнеров была запущена 23 октября. На первом этапе к ней подключились компании, уже разместившие приложения в RuStore. За две недели к сервису присоединились более 5 тыс. организаций.

С 12 ноября подключение к Платформе стало доступно компаниям, зарегистрированным на МСП.РФ. В дальнейшем сервис планируется открыть для всех российских предпринимателей, включая самозанятых.

#мессенджер #мсп
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

«Ни о какой мобилизации речи не идет»: в военкомате РТ объяснили, кто такие резервисты

11 ноября 2025
Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

Алексей Песошин совместно с Игорем Комаровым провели личный прием граждан

11 ноября 2025