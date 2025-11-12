Компании малого и среднего бизнеса подключаются к Платформе для партнеров МАХ

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Компании малого и среднего бизнеса теперь могут подключиться к Платформе для партнеров национального мессенджера МАХ. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Возможность интеграции стала доступна более 700 тысячам российских компаний, зарегистрированных на цифровой платформе МСП.РФ или имеющих приложение в RuStore.

Бизнес-пользователи смогут использовать новые цифровые инструменты – мини-приложения для онлайн-продаж, чат-боты для автоматизации клиентской поддержки, а также создавать собственные каналы для продвижения товаров и услуг.

Регистрация на Платформе для партнеров открыта на сайте.

Платформа для партнеров была запущена 23 октября. На первом этапе к ней подключились компании, уже разместившие приложения в RuStore. За две недели к сервису присоединились более 5 тыс. организаций.

С 12 ноября подключение к Платформе стало доступно компаниям, зарегистрированным на МСП.РФ. В дальнейшем сервис планируется открыть для всех российских предпринимателей, включая самозанятых.