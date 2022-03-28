«Меры безопасности кровью написаны»: Магдеев поручил усилить контроль за уборкой снега

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев прокомментировал падение рабочего с крыши, поручив неукоснительно соблюдать меры безопасности при очистке крыш от снега.

«Вы сегодня управляющие компании собираете, еще раз обратите внимание на соблюдение техники безопасности. Уже есть случай, когда пострадал работник во время очистки снега и наледи на одном из предприятий. Поэтому страховка, соответствующая экипировка — всё, что необходимо, и для тех, кто чистит, и для тех, для кого чистят, я имею в виду ограждения внизу, должно быть. Иногда даже на ограждаемой территории имеет место быть передвижение людей, установка личного транспорта», — сказал мэр на аппаратном совещании в мэрии.

61-летний мужчина выжил, но получил перелом позвоночника, о чем сообщал «Татар-информ».

Также Магдеев напомнил о ЧП, которое произошло в минувшую субботу в Высокогорском районе, где сошедший снег насмерть завалил хозяина частного дома.

«Очистка — это дело серьезное. Все меры безопасности кровью людей написаны. Инструкции не просто так писались. Это касается и муниципальных учреждений. У нас 131 детский сад, 80 школ, десятки учреждений спорта, культуры, здравоохранения, где массово передвигаются люди. Коллеги, есть люди, которые в ваших учреждениях занимаются очисткой снега. Самое главное — техника безопасности. Еще раз проведите инструктаж. Не оставляйте на потом. В мирное время людей терять нельзя. Два случая уже есть: один в Челнах, другой в республике», — констатировал Магдеев.

Первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев доложил, что в Челнах продолжается работа по уборке снега с дорог и дворовых территорий города, в том числе и очистка крыш многоквартирных домов. За зимний период сделано более 65 тыс. рейсов и вывезено более 800 тыс. куб. метров снега. «Это больше на 19%, чем в прошлом году. Работу эту прекращать нельзя. Также вместе с управляющими компаниями очистили ливневые колодцы, чтобы не допустить подтоплений. Дополнительно проверили за прошедшую неделю наши насосные станции, работают они в штатном режиме, воду откачивают», — доложил чиновник.